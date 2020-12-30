Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit: что изменится после 1 января
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 декабря в Брюсселе подписали от имени Евросоюза соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после Brexit.
Речь идет о трех отдельных договоренностях, подписанных в двух экземплярах, сообщается на сайте Евросовета. В целом соглашение состоит из двух тысяч страниц (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что позже состоится подписание документов британским премьер-министром Борисом Джонсоном в Лондоне, после чего соглашение будет временно применено с 1 января 2021 года.
"Оно является результатом месяцев интенсивных переговоров, в которых Европейский Союз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства. Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает основные интересы. ЕС создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", – заявил президент Евросовета Шарль Мишель.
Суть сделки Британии и ЕС, а именно: что и как должно поменяться с 1 января 2021 года:
свободное перемещение людей прекращается, британцам для длительного пребывания потребуются европейские визы, европейцам – британские;
свободное перемещение товаров прекращается: восстанавливается пограничный контроль, в том числе санитарный – но не будет пошлин и квот, стороны договорились гарантировать друг другу энергопоставки;
свободное перемещение услуг прекращается: британским перевозчикам или страховщикам придется подстраиваться под правила ЕС, не будет больше взаимного признания профессиональной квалификации;
сохраняется свобода грузоперевозок и авиасообщения;
управлять рыбными ресурсами (это был главный спорный пункт) решено совместно, кроме того, на 5,5 года заморожен статус-кво по правам на вылов;
сохраняется сотрудничество Британии с Europol и полициями стран ЕС, в том числе быстрый обмен данными, и сотрудничество в сфере угроз вроде пандемии;
Британия будет вести полностью независимую внешнюю и оборонную политику, в том числе в вопросе санкций (на переговорах это даже не обсуждалось).
Позже соглашение будет рассмотрено Европейским парламентом и Советом, прежде чем оно может быть ратифицировано ЕС.
"По основным вопросам Европейский Союз готов работать плечом к плечу с Соединенным Королевством. Речь идет об изменении климата в преддверии 26-й Конференции ООН в Глазго, а также о глобальном реагировании на пандемии, в частности возможное заключение договора о пандемиях. Что касается международных отношений, мы будем стремиться к сотрудничеству по конкретным вопросам, основанным на общих ценностях и интересах. Их необходимо будет обсуждать на регулярной основе, как это мы делаем с нашими стратегическими партнерами, и я рассчитываю на такое сотрудничество", – добавил Шарль Мишель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британия и Европарламент не смогли договориться относительно соглашения после Brexit до окончания крайнего срока – воскресенья, 20 декабря.
Премьер страны Борис Джонсон отказался продлевать переговоры с Евросоюзом по Brexit на 2021 год.
Но уже 24 декабря Британии и ЕС удалось договориться по поводу торгового соглашения после выхода страны из ЕС (Brexit). Документ вступит в силу 1 января.