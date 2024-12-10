Макрон пообещал не распускать парламент и сказал, когда назовет имя нового премьер-министра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет распускать парламент. А имя нового премьер-министра страны он объявит в течение ближайших 48 часов.

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Заявление Макрона прозвучало после двухчасовой встречи в Елисейском дворце с руководителями большинства политических партий. Об этом сообщило издание Le Monde.

Макрон также подчеркнул, что не планирует распускать парламент до завершения своего мандата в 2027 году. Об этом сообщили журналистам в окружении президента.

На встречу за закрытыми дверями были приглашены представители всех партий и парламентских групп, кроме ультралевой "Непокоренная Франция" (LFI) и ультраправого "Национального объединения" (RN).

По словам одного из советников президента, политические силы единодушны в том, чтобы больше не зависеть от голосов "Национального объединения".

Председатель социалистической партии Оливье Фор и глава экологического движения Марин Тонделье заявили, что они, как победившие на выборах представители левого фронта, будут требовать, чтобы премьер-министром стал представитель их сил, который будет "открытым к компромиссам".

Как сообщал OBOZ.UA:

5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье покинул свой пост после того, как депутаты Национального собрания проголосовали за вотум недоверия его правительству. Это решение стало историческим: впервые с 1962 года французское правительство ушло в отставку по недоверию парламента.

После отставки правительства Мишеля Барнье на фоне политического кризиса президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку до истечения срока своего президентства. Также он пообещал в ближайшие дни найти нового премьер-министра взамен Барнье.

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