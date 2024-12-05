В отставку не собирается, а с новым премьером все сложно: Макрон обратился к французскому народу

Президент Франции Эмманюэль Макрон после отставки правительства Мишеля Барнье на фоне политического кризиса заявил, что не собирается уходить в отставку до истечения срока своего президентства. Также он пообещал в ближайшие дни найти нового премьер-министра взамен Барнье.

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Об этом он сказал в своем обращении к нации вечером 5 декабря. Его цитирует Le Figaro.

Макрон обвинил в отставке правительства ультраправые и ультралевые силы, которые, по его словам, "избрали беспорядок".

"Не для того, чтобы создавать, а для того, чтобы разрушать. Почему эти депутаты избрали объявление недоверия правительству? Потому что они думают о президентских выборах", – добавил он.

В то же время глава государства объявил, что назначит нового премьер-министра Франции в ближайшие несколько дней.

"Я поручу ему сформировать правительство всеобщего интереса, которое будет представлять все политические силы, которые могут участвовать в нем или по крайней мере обяжутся не отправлять его в отставку", – заявил президент Франции.

Вместе с тем, Эмманюэль Макрон отверг призывы к своей отставке. Он напомнил, что его полномочия истекают "через 30 месяцев" и подчеркнул, что будет выполнять вверенный ему мандат "в полной мере до конца".

"Моя обязанность – обеспечить непрерывность государства, должное функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас", – глава французского государства.

Он также пообещал в течение оставшихся 30 месяцев своего президентского срока "действовать, чтобы сделать Францию более сильной и справедливой страной".

Как сообщал OBOZ.UA:

5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье покинул свой пост после того, как депутаты Национального собрания проголосовали за вотум недоверия его правительству. Это решение стало историческим: впервые с 1962 года французское правительство ушло в отставку по недоверию парламента.

Предложений о недоверии правительству Франции выдвинули после того, как Барнье использовал конституционный маневр, чтобы обойти парламент и протянуть финансовый законопроект о социальном обеспечении.

Депутаты ожидаемо поддержали решение о недоверии, ведь левая коалиция "Новый народный фронт" и имеющие большинство в парламенте ультраправый "Национальный фронт" заранее объявили, что будут голосовать за него. Барнье стал премьер-министром с кратчайшим сроком полномочий в современной истории Франции.

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