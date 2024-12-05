Премьер-министр Франции подал в отставку после вотума недоверия: что происходит

Премьер-министр Франции Мишель Барнье покинул свой пост после того, как депутаты Национального собрания проголосовали за вотум недоверия его правительству. Это решение стало историческим: впервые с 1962 года французское правительство ушло в отставку из-за недоверия парламента.

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Об этом сообщает BBC. Мишель Барнье, занимавший пост премьера всего 90 дней, оказался в эпицентре политического кризиса после решения использовать статью Конституции для принятия бюджета социального страхования в обход парламента. Такой шаг позволяет утвердить закон только при условии, что правительство выдержит вотум недоверия.

Однако против правительства выступили как ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен, так и левая партия "Франция непокоренная" Жан-Люка Меланшона. Их поддержка вотума недоверия стала решающей.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к нации, чтобы объяснить ситуацию. В то же время, среди возможных кандидатов на пост нового премьера обсуждают министра обороны Себастьяна Лекорню, министра внутренних дел Бруно Ретайо и центриста Франсуа Байру.

Однако политический кризис может усложнить их назначение, и есть вероятность, что Барнье будет временно исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.

Из-за отставки премьера законопроект о социальном бюджете, вызвавший кризис, отозван.

Напомним, национальное собрание Франции в среду, 4 декабря, выразило недоверие правительству страны – такую инициативу поддержал 331 законодатель из 574. Теперь французский кабинет министров уйдет в отставку впервые за 60 лет.

Le Parisien пишет, что Макрон обратится к французам уже в четверг, 5 декабря, в 20.00.

Как сообщал OBOZ.UA, предложения о недоверии правительству Франции были выдвинуты после того, как премьер-министр Мишель Барнье использовал конституционный маневр, чтобы обойти парламент и протянуть финансовый законопроект о социальном обеспечении.

То, что депутаты в конце концов поддержали это решение о недоверии, было ожидаемо, ведь левая коалиция "Новый народный фронт" и имеющие большинство в парламенте ультраправый "Национальный фронт" заранее объявили, что будут голосовать за него.

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