Макрон и Стармер приедут в Вашингтон: в Белом доме сообщили подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приедут в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Макрон будет находиться с визитом в столице США 24 февраля, а Стармер посетит Белый дом 27 февраля.

Видео дня

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в четверг, 20 февраля, во время пресс-брифинга. Она назвала даты визитов лидеров Франции и Великобритании.

"Президент Трамп уже принимал лидеров Израиля, Японии, Иордании и Индии. В следующий понедельник президент примет лидера Франции Эммануэля Макрона, а в четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер также посетит Белый дом", – конкретизировала Ливитт.

Таким образом, представитель Белого подтвердила заявление советника по вопросам нацбезопасности администрации Трампа Майка Волтца о том, что Макрон и Стармер встретятся с президентом США в Вашингтоне на следующей неделе. Однако советник не называл конкретные даты визитов иностранных лидеров.

По словам Волтца, одной из главных тем переговоров может стать инициатива Макрона по размещению миротворцев в Украине.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 февраля, провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава государства отметил, что они скоординировали дальнейшие дипломатические шаги.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Британии Кир Стармер планирует передать президенту США Дональду Трампу план размещения 30 000 европейских солдат в Украине как часть гарантий безопасности для Киева. Стармер также будет призывать Трампа держать истребители и ракеты США в состоянии готовности в Восточной Европе, чтобы ответить, если Россия нарушит условия любого перемирия.

В Париже 19 февраля прошла вторая "экстренная встреча" европейских лидеров, созванных по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона на фоне переговоров США и РФ. В саммите помимо стран ЕС приняли участие также лидеры Канады, Исландии и Норвегии.

По итогам этой встречи Макрон заявил, что Париж возьмет на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Страна продолжает поддерживать Украину и стремится к тому, чтобы война завершилась надежным и крепким миром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!