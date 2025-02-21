'С ним нельзя быть слабым': Макрон заявил, что планирует отговорить Трампа от уступок Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом планирует предупредить главу Белого Бома о том, что не стоит идти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину. С главой Кремля нельзя быть слабым, потому что в дальнейшем это не будет отвечать интересам Трампа.

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Об этом Макрон сказал во время прямого эфира в соцсетях 20 февраля, отвечая на вопросы граждан, передает BFMTV. Он отметил, что знает Трампа и они друг друга уважают.

Французский лидер добавил, что поедет в Вашингтон на следующей неделе, чтобы убедить президента США: "его интересы совпадают с нашими, что бы он ни думал".

"Я собираюсь сказать ему, что с президентом Путиным, в принципе, нельзя быть слабым. Это не то, кем вы являетесь, это не ваша торговая марка, это не в ваших интересах. Как вы будете пользоваться доверием Китая, если будете слабыми с Путиным?" – заявил Макрон.

По словам Макрона, Трамп создает неопределенность для других, потому что хочет заключать сделки и находить договоренности. Он создает неопределенность для Путина, и это очень хорошо для Запада.

"Трамп приходит с новой администрацией, и российский президент наблюдает за ним, не зная, что он будет делать. Он думает, что тот способен на все, и это создает неопределенность. Что ж, эта неопределенность хороша для нас и для Украины", – сказал президент, добавив, что неопределенность влияет не только на РФ, но и вызывает беспокойство у союзников.

В то же время Макрон сказал, что не верит в то, что Трамп может "пожертвовать Украиной". По его словам, беспокойство вызывают не заявления Трампа, а то, что Россия "вооружена до зубов и стоит на наших границах".

Ранее в Белом доме подтвердили, что Макрон будет находиться с визитом в столице США 24 февраля. На переговоры в Трамп также приедет премьер-министр Британии Кир Стармер, его ожидают 27 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Макрон заявил, что Париж возьмет на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Страна продолжает поддерживать Украину и стремится к тому, чтобы война завершилась надежным и крепким миром.

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