МАГАТЭ помогало ядерным исследователям Ирана: финансировало и отправляло на обучение в Россию – Bild

Иранским "ядерным" исследователям помогало Международное агентство по атомной энергии, входящее в систему ООН. Журналисты считают, что МАГАТЭ годами оказывало поддержку Ирану в этой сфере (в том числе финансовую) и даже отправляло специалистов этой страны в Россию на обучение.

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Об этом заявило издание Bild. По его данным, организация должна была позаботиться о том, чтобы иранцы во время учебы на объектах "Росатома" не получили никаких знаний о ядерном оружии.

Неизвестно, придерживались ли атомщики этой нормы. Однако Иран в последнее время расширил свою ядерную программу – это признали даже в самом МАГАТЭ.

В Bild уверены, что агентство сотрудничало с Джавадом Карими-Сабетом, который считается одним из "вдохновителей" разработки иранской атомной бомбы. США наложили на него санкции еще в 2020 году.

МАГАТЭ якобы наличкой заплатило Карими за участие во встрече в Вене в начале 2022 года (в связи с санкциями банковский перевод был невозможен).

Сотрудничеству с иранской стороной, как удалось узнать журналистам, был посвящен проект IRA2018001. "Деятельность будет направлена на повышение квалификации и знаний ученых и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использования исследовательских реакторов", – так описывали его цель в МАГАТЭ в конце 2019 года.

Кроме того, агентство финансировало много программ обучения ученых из Тегерана "под крылом" российского "Росатома". И представитель МАГАТЭ подтвердил этот факт: "Программа технического сотрудничества МАГАТЭ поддерживает государства-члены в... развитии и управлении ядерными знаниями".

Примечательно, что в Иране потенциальным источником плутония – компонента, который можно использовать для создания ядерного оружия, – считаются именно исследовательские реакторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая СМИ узнали о конфиденциальном отчете Международного агентства по ядерной энергии. В организации заявили, что Иран за квартал вновь увеличил запасы обогащенного урана – на 20,6 кг по сравнению с февралем 2024 года. Речь идет об обогащении практически до оружейного уровня – до 60%.

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