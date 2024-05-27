Иран продолжает увеличивать запасы обогащенного урана: в МАГАТЭ забили тревогу

Иран за квартал вновь увеличил запасы обогащенного урана – на 20,6 кг по сравнению с февралем 2024 года. Речь идет про уран, обогащенный практически до оружейного уровня – до 60%.

Как пишет издание Associated Press, об этом говорится в конфиденциальном отчете Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Таким образом, к настоящему моменту запасы урана, обогащенного до уровня 60%, у Тегерана достигли 142,1 кг.

Кроме того, по данным МАГАТЭ, общий объем запасов всех видов обогащенного урана за квартал вырос на 675,8 кг и в мае составил 6201,3 кг.

Отметим, что для производства ядерного оружия нужно обогащение урана до 90%.

В агентстве подчеркнули, что обогащенный до 60% уран является"коротким техническим шагом" от оружейного уровня в 90%. Из около 42 кг урана, обогащенного до 60%, теоретически можно создать одну атомную бомбу при дальнейшем его обогащении до 90%.

В декабре 2023 года в МАГАТЭ заявили, что Иран вновь нарастил темпы производства обогащенного урана и имеет достаточное количество обогащенного до 60% урана, чтобы создать три атомные бомбы, доведя уровень обогащения до 90%.

Тегеран отвергает подозрения о намерениях создания атомной бомбы.

Напомним, что в ядерном соглашении, заключенном в 2015 году, Иран взял на себя обязательство не превышать уровень обогащения урана в 4%. Однако, после выхода из соглашения США при президентстве Дональда Трампа Тегеран заявил о постепенном отказе от своих обязательств в рамках этого соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, в США считают, что у Ирана достаточно ресурсов для создания ядерного устройства. Если Тегеран решит, что ему нужно ядерное оружие, то государству может понадобиться для его создания не более двух недель.

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