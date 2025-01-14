Мадуро заявил, что с помощью бразильских войск хочет 'освободить' территорию США Пуэрто-Рико: что известно

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро заявил, что намерен "освободить" территорию США Пуэрто-Рико. Самопровозглашенный президент предположил, что ему удастся это сделать с помощью войск Бразилии.

Видео дня

Об этом Мадуро сказал на закрытии Международного антифашистского фестиваля. "Свобода Пуэрто-Рико не за горами, и мы добьемся ее с помощью бразильских войск", – заявил он.

Об этом самопровозглашенный президент сказал, выступая перед людьми с флагами разных стран, среди которых был и флаг территории Пуэрто-Рико.

"Как на севере есть план колонизации, так и у нас есть план освобождения. И этот план нам написал Симон Боливар. Свобода Пуэрто-Рико на очереди, и мы достигнем ее. С войсками Бразилии и Абреу е Лима во главе. Батальон Абреу уволит Пуэрто -Рико", – подчеркнул Мадуро.

По данным СМИ, он имел в виду батальон под командованием бразильского солдата Хосе Инасио Абреу е Лима, участвовавшего в ключевых боях за освобождение Венесуэлы.

На этом же мероприятии Мадуро заявил, что Венесуэла готовится вместе с Кубой и Никарагуа "взяться за оружие", если необходимо, чтобы защитить "право на мир", и предупредил, что "никто не должен заблуждаться" относительно этой южноамериканской страны.

Отметим: Пуэрто-Рико – это территория, находящаяся на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеющая статус "неприсоединенной упорядоченной территории" (unincorporated organized territory), что означает, что эта территория не является неотъемлемой частью США.

Верховная власть принадлежит Конгрессу США, однако действие Конституции США в Пуэрто-Рико ограничено. Пуэрто-Рико имеет свою конституцию, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Связь с США заключается в наличии общего гражданства, валюты и обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Николас Мадуро объявил себя "президентом" по итогам сфальсифицированных "выборов". После этого ЕС расширил санкции против его режима, основанием для усиления ограничений назвали подрыв демократии и незаконное продление властных полномочий.

Украина присоединилась к позиции Европейского Союза, который осудил фальсификацию выборов в Венесуэле и "инаугурацию" Николаса Мадуро. Эта "инаугурация" была не более чем спектаклем, ведь выбор венесуэльского народа был украден, отметил глава МИД Андрей Сибига.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!