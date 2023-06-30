Люди возводят баррикады и сжигают авто: во Франции не стихают протесты из-за убийства подростка полицией, есть сотни задержанных. Фото и видео

Во Франции уже третью ночь не прекращаются массовые протесты после убийства полицейским 17-летнего подростка Нахеля в городе Нантер. Люди, которые вышли на улицы, обвиняют правоохранителей в превышении полномочий и подозревают дискриминацию, поскольку убитый имел алжирское происхождение.

Видео дня

Во многих городах акции переросли в стычки с полицией и погромы; в некоторых населенных пунктах были подожжены полицейские участки, мэрии и даже школы. Задержан (по состоянию на утро 20 июня) по меньшей мере 421 человек, передает CNN со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Силы RAID – элитного тактического подразделения Национальной полиции Франции – были развернуты в городах Бордо, Лион, Рубе, Марсель и Лилль. В целом по стране охрану правопорядка усилили примерно 40 000 полицейских, в том числе 5 000 в Париже.

Столкновения начались в ночь на среду с Нантера, где был убит подросток. На улицах этого города протестующие оставили надписи: "Месть за Нахеля". Зафиксирован поджог банка, как минимум 15 жителей доставлены в полицию для допроса.

В Марселе протестующие запускали в полицейских фейерверки. Только в первую ночь протеста было сожжено 40 автомобилей и ранено 24 копа.

Некоторые протестующие на акции надели футболки с надписями "Справедливость для Нахеля", некоторые принесли таблички "Полиция убивает". Было замечено, что отдельные группы митингующих возводили баррикады на улицах.

По словам Дарманена, более половины из 421 ареста произошли в парижском регионе, в департаментах О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн.

В пятницу, 30 июня, президент Франции Эммануэль Макрон запланировал проведение кризисной встречи.

В Лилле, а также в регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж, решили прекратить движение автобусов и трамваев после 20:00 по местному времени. В паре парижских пригородов ввели комендантский час, а министров правительства, по данным СМИ, попросили отложить несрочные поездки и на время остаться в столице из-за протестов.

Что известно о смерти подростка

Видео стрельбы в Нантере появилось в социальных сетях вскоре после того, как 17-летний парень был убит.

Инцидент произошел утром 27 июня. На кадрах видно, что двое полицейских стояли со стороны водителя желтого Mercedes AMG – один у двери, а другой у левого переднего крыла. Когда машина пыталась уехать, один офицер выстрелил из пистолета.

По сообщению BFMTV, 29 июня в отношении копа было начато официальное расследование по делу об умышленном убийстве. Он был помещен под стражу.

Установлено, что пуля, убившая Нахеля, пробила ему руку и грудь. Авто двинулось с места и врезалось в неподвижный объект на ближайшей площади. Вместе с водителем в салоне находилось двое пассажиров. Один был задержан и позже отпущен, а другой скрылся с места происшествия.

Местный прокурор Нантера Паскаль Праче сообщил: офицеры вытащили оружие и направили его на водителя, чтобы отговорить от перезапуска двигателя. Полицейский, который совершил выстрел, сказал, что боялся, что мальчик задавит кого-нибудь машиной. Однако Праче предположил, что офицер, обвиняемый в стрельбе, возможно, нарушил закон.

СМИ пишут, что Нахель раньше имел дело с полицией и нарушал нормы закона. Ожидалось, что в сентябре текущего года подросток предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

Адвокат офицера Лоран-Франк Линар считает, что коп действовал адекватно, а судебное преследование его клиента – "политическое", поскольку используется как способ снизить напряженность, вспыхнувшую в обществе.

Линар сказал, что полицейские "боролись в течение 30 секунд", чтобы задержать водителя Mercedes AMG. Также, заверяет он, его клиент опасался за безопасность других людей, так как перед началом видео машина чуть не наехала на пешеходов.

Как писал OBOZREVATEL, на прошлой неделе на парижской улице Сен-Жерак произошел мощный взрыв в жилом доме, после чего обвалилась половина здания. Известно о 16 пострадавших, семеро были госпитализированы в критическом состоянии.

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