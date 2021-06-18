КНДР на грани массового голода: бананы уже по $45/кг, корейцы продают мебель и мочу

Северной Корее в ближайшее время снова грозит "напряженный" дефицит еды – лидер страны призвал граждан готовиться к худшему. OBOZREVATEL собрал главное.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын официально признал, что страна испытывает нехватку продуктов, а продовольственная ситуация среди населения становится все более напряженной. По его словам, сельскохозяйственный сектор не выполнил поставленные задачи из-за тайфунов, которые вызвали масштабные наводнения в прошлом году.

О сложной ситуации в КНДР стало известно еще в январе. Тогда Ким Чен Ын объявил почти о полном провале пятилетнего плана экономического развития. А уже в апреле он пожаловался, что ситуация в стране "худшая в истории", и призвал чиновников провести так называемый "Трудный поход".

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Этот термин используется в КНДР для обозначения процесса борьбы во время голода в 90-х годах – когда из-за распада Советского Союза страна осталась без экономической помощи. Общее число северных корейцев, которые погибли от голода в то время, составляет около трех миллионов.

Главные причины критической ситуации – неэффективная политика диктаторского режима, сокращение международных поставок и низкая урожайность. К тому же, Запад продолжает вводить санкции против официального Пхеньяна из-за разработки ядерной программы.

Еще больших проблем добавила пандемия коронавируса, ведь в стране отсутствует нормальная инфраструктура здравоохранения. В добавок Китай – главный экономический партнер Северной Кореи – полностью закрыл границы и остановил торговлю со страной.

Human Rights Watch со ссылкой на источники в КНДР отмечает, что в страну перестали ввозить продовольствие. Стоимость кукурузы, которая служит основной едой для большинства сельских жителей, в последнее время резко выросла – килограмм стоит на уровне месячной зарплаты.

По наблюдениям южнокорейских журналистов, в последние недели в Северной Корее подорожал рис, а ряд товаров первой необходимости, в частности, лекарства, стал дефицитным. К примеру, килограмм бананов сейчас там стоит 45 доллара, а шампунь – 200 долларов.

Подпольные репортеры, работающие в стране, отмечают, что в КНДР некоторые семьи даже начали продавать мебель, чтобы получить деньги на продукты, растет и количество беспризорных детей, которые ищут еду.

Также СМИ сообщают, что некоторых фермеров даже "попросили сдавать два литра своей мочи каждый день" якобы для производства удобрений.

Поступает ли в настоящее время в страну какая-либо помощь – неясно. Пхеньян отклонил все предложения о внешней помощи, и почти все дипломаты и гуманитарные работники, включая сотрудников Мировой продовольственной программы ООН, уехали из страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заявили, что Ким Чен Ын заметно похудел после последнего появления на публике. Лидера Северной Кореи не видели почти месяц, а его новые снимки продемонстрировали резкие изменения во внешности.