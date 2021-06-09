Резкое похудение Ким Чен Ына вызвало новую волну слухов о его болезни. Фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заметно похудел с тех пор, как последний раз появлялся на публике. Его не видели почти месяц, и новые фото в СМИ продемонстрировали резкие изменения во внешности северокорейского лидера.

Об этом сообщает издание NK News. Значительное похудения Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни.

По словам Випина Наранг, доцента политологии в Массачусетском технологическом университете (MIT), если Ким намеренно похудел, это может быть шагом, направленным на увеличение собственной популярности в народе.

Однако, может быть и другая причина потери веса Ким Чен Ыном – проблемы со здоровьем, слухи о которых распространяются с прошлого года.

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"Если похудения вызвано состоянием здоровья, борьба за место его преемника может уже происходить за кулисами, и эта нестабильность может стать проблемой для внешнего мира", – считает Випин Наранг.

Журналисты издания проанализировали фото лидера КНДР. На кадрах видно, что за время месячного отсутствия Ким Чен Ын существенно потерял в весе. Особенно это видно по часам северокорейского вождя: его ремешок был застегнут на несколько делений туже, чем раньше.

Однако, изменение веса Ким Чен Ын никак не повлияло на его полный контроль над политической жизнью Северной Кореи, подчеркивает издание.

Напомним, Ким Чен Ын вызвал ажиотаж своим "исчезновением". Лидер КНДР не появлялся на публике в течение последних 24 дней. Это стало новым поводом для "опасений" и возникновения слухов вокруг еще одного исчезновения диктатора.

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