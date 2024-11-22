Лукашенко заговорил об отключении интернета в Беларуси в случае протестов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что в случае новых массовых протестов в стране, подобных событиям после президентских выборов в 2020 году, он отдаст приказ о полном отключении интернета. Ранее Лукашенко утверждал, что перебои со связью в то время были вызваны якобы вмешательством из-за границы.

Видео дня

Впрочем, теперь он признал, что отключения интернета после выборов в стране производились по его собственному решению. Об этом Лукашенко сообщил в пятницу, 22 ноября, во время встречи со студентами нескольких учебных заведений в Минском государственном лингвистическом университете, передает белорусское пропагандистское издание БелТА.

"Если такое повторится, мы его вообще отключим. Как вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то не написали, если завтра страны не будет", – заявил Лукашенко.

По его словам, отключение интернета в 2020 году было обусловлено тем, что тогда решался вопрос "судьбы страны".

"Я вот взвешиваю и думаю: чтобы страну сохранить, мы на два часа или час интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не руководили нашим обществом. Вот зачем это делалось. Я выбирал лучшее из худшего", – заявил Лукашенко.

"Скажу честно, почти всегда это было по моему решению. Если у вас две проблемы, вы начинаете взвешивать", – добавил Лукашенко.

После спорных президентских выборов 2020 года, продолживших многолетнее правление Александра Лукашенко, Беларусь охватили массовые уличные протесты, участники которых требовали отставки Лукашенко. Сразу после выборов доступ к интернету в стране был почти полностью заблокирован на трое суток.

Напомним, что в Белоруссии назначили дату следующих президентских выборов. Согласно решению Палаты представителей, они состоятся 26 января 2025 года. Между тем, в России уже пообещали отправить в страну российских силовиков в случае протестов против фальсификации волеизъявления граждан Беларуси.