Лукашенко пригрозил сделать Беларусь 'единой базой' с Россией из-за 'агрессии' Запада

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна "в случае необходимости" станет единой военной базой с Россией. Таким образом он намерен "противостоять агрессии" западных государств, в частности Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN. В то же время Лукашенко отметил, что суверенитет и независимость государства "не покупается и не продается".

"Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать. Я это тоже не скрывал", – подчеркнул самопровозглашенный лидер.

По его словам, в случае конфликта Беларусь поддержит "вся западная часть ВС России". Лукашенко рассказал, что на западном направлении страны уже создана единая армия. "Мы давно являемся форпостом Союзного государства", – добавил политик.

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Он также уверил, что сейчас на территории Беларуси нет иностранных военных баз. Исключением являются два объекта. "Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет... И вторая – база связи, посредством которой российские ВС осуществляют связь со своим флотом в Атлантике".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил "о новом фронте" на границе с Украиной, от которой республике якобы исходит угроза, – вплоть до размещения ракет. Развертывание "иностранных войск" политик также увидел со стороны Польши и Литвы.

Кроме того, ранее непризнанный президент заявил, что на белорусско-украинской границе разместят российские зенитно-ракетные комплексы C-400. По его словам, с юга страну начинают подогревать.