Ливан запустил ракетами по северу Израиля и поплатился. Видео

Вечером в понедельник, 17 мая, с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено шесть снарядов. В ответ израильская Армия обороны открыла артиллерийский огонь.

Сирены тревоги сработали в населенном пункте Мисгав Ам на севере страны, расположенном недалеко от ливанской границы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что шесть выпущенных ракет не долетели до Израиля и, предполагают сами военные, упали на территории Ливана.

В то же время израильская артиллерия открыла ответный огонь. Кроме этого, военные самолеты страны поднялись над южным Ливаном.

"Только что из Ливана было выпущено 6 ракет в направлении северного Израиля, все упали внутри Ливана. В ответ наши артиллерийские силы обстреливали источники запусков", – говорилось в сообщении ЦАХАЛ.

Под ним пользователи сети также показали части разорванных ракет, которые упали в Ливане.

Примечательно, что это не первая провокация этой страны во время последнего палестино-израильского обострения. Так, 13 мая из Ливана уже открывали огонь в сторону Израиля наряду с непрерывными обстрелами из сектора Газа. В частности, были нанесены ракетные удары по израильским городам. ЦАХАЛ со своей стороны ответил на это самой масштабной операцией с 2014 года с применением танков и авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армия обороны Израиля ночью 17 мая нанесла новые удары по всему сектору Газа, в течение нескольких часов обстреливая дома девяти командиров палестинского исламистского движения. Оттуда днем последовал ракетный ответ по израильским городам. А к вечеру ЦАХАЛ полностью уничтожил главный оперативный штаб службы внутренней безопасности ХАМАСа.