Ливан призвал США повлиять на Израиль: те в ответ попросили передать 'привет' 'Хезболле'

Ливанское правительство после атаки Израиля по объектам "Хезболлы" попросило США повлиять на сдерживание Израиля. Вашингтон попросил Бейрут передать то же радикальной шиитской группировке "Хезболла".

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Об этом сообщило издание Reuters по словам министра иностранных дел Ливана Абдаллы Бу Хабиба. Соответствующая коммуникация произошла на фоне роста напряженности между двумя ближневосточными странами из-за недавних атак.

США обвинили "Хезболлу" в ракетных обстрелах оккупированных Израилем Голанских высот, в результате чего погибли 12 детей и подростков на футбольном поле. Удар вызвал опасения по поводу более широкого конфликта в регионе, где напряженность усилилась из-за войны Израиля в Газе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со своей стороны нанесла авиационные удары по ряду объектов военизированной террористической организации "Хезболла". Под атакой оказалось расположение боевиков как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана. В результате были уничтожены хранилища оружия и инфраструктура.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не хочет видеть эскалацию конфликта на северной границе Израиля и подтвердил поддержку Иерусалима со стороны Вашингтона. В Белом доме отметили, что работают над дипломатическим решением по прекращению атак на израильско-ливанской границе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание The Times of Israel сообщило, что в Израиле тысячи человек собрались в Мадждаль-Шамсе на похоронах детей, погибших в результате ракетных обстрелов со стороны террористической организации "Хезболла". Появление министров спровоцировало скандал во время церемонии.

– Издание The New York Times сообщило, что военное руководство Израиля хотело бы пойти на прекращение огня из ХАМАС в секторе Газа, если ЦАХАЛ приступит к операции против "Хезболлы" в Ливане. Израильтяне также пришли к выводу, что перемирие было бы самым быстрым способом освободить заложников.

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