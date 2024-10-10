Литва установила противотанковые заграждения еще на одном мосту в Калининград. Фото

Министерство обороны Литвы установило противотанковые заграждения на мосту через реку Неман у границы с Калининградской областью РФ. Среди установленных сооружений – железные противотанковые ежи и бетонные "зубы дракона".

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Об этом сообщил министр обороны страны Лауринас Кащюнас. Он добавил, что литовская армия тестирует установленные на мосту оборонные сооружения, оценивая, "как они сдерживают тяжелую технику".

Лауринас Кащюнас также отметил, что некоторые мосты будут укреплены, другие подготовлены к подрыву, но только на основании разведывательных данных.

"Физические фортификации являются лишь вспомогательными и будут прикрываться огнем. Когда враг остановлен, он будет уничтожен", – уточнил Кащюнас.

Отдельно литовский чиновник отметил, что на ближайшем заседании Государственного совета обороны страны будет принято решение о создании в Литве танкового батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, заграждения на мосту через Неман не является первыми. Так, в начале сентября Литва завершила установку противотанковых конструкций на мосту Луизы, который также соединяет страну с Калининградской областью.

В министерстве обороны Литвы уже тогда отмечали, что "меры противомобильности" являются важным, но не единственным компонентом концепции обороны страны.

Также сообщалось о минировании таких мостов и натягивании колючей проволоки. Всего около границ с Россией и Беларусью в Литве создают 27 зон, защищенных инженерными сооружениями.

Недавно сотрудники Каунасской территориальной таможни и таможенной криминальной службы Литвы обнаружили товары военного назначения в транзитном поезде из России (сообщением Калининград – Москва). Среди вещей были камуфляжные штаны и маскировочные сетки, очевидно, предназначенные для русских окупантов.

Это не первая такого рода находка. И раньше на перевозку такого груза транзитом через Литву нужно было соответствующее разрешение от литовских таможенников. А теперь эти разрешения вообще больше не дают. Так что россияне транспортируют такой груз контрабандой.

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