Литовские таможенники обнаружили в поезде Калининград – Москва военные предметы. Фото

Сотрудники Каунасской территориальной таможни и таможенной криминальной службы Литвы в очередной раз обнаружили товары военного назначения в транзитном поезде из России (сообщением Калининград – Москва). Среди вещей там были камуфляжные штаны и маскировочные сетки, очевидно, предназначенные для российских оккупантов.

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Задержание груза произошло 2 октября на железнодорожной станции Кибарта во время осмотра в почтовом вагоне пассажирского поезда. Об этом сообщает издание Delfi.

"Отгрузки перехваченных камуфляжных штанов в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) №833/2014, категория VIII, классифицируются как одежда, специально предназначенная для маскировки", – говорится в публикации.

Отмечается, что 1 октября аналогичную партию военных товаров (пять маскировочных сеток) литовские таможенники тоже перехватили в Кибартае – в поезде, следовавшем из Калининграда. Помимо этого, упаковки с сетками для маскировки пушек находились в этих же поездах и были конфискованы таможенниками в течение 27-29 сентября.

Такие грузы, по словам представителей таможенной криминальной службы Литвы, предназначены для российских войск, воюющих против Украины. Обычно они отправляются членами разных общественных организаций, действующих в Калининградской области РФ.

"Такие маскировочные сетки классифицируются как военный груз, и для их перевозки требуется одноразовое разрешение, выданное уполномоченным лицом министра национальной обороны Литвы. Пока эти разрешения не выдаются", – пишет издание.

Там добавили, что таможня Литвы осуществляет усиленный контроль почтовых отправлений с применением как детального физического осмотра, так и технических мероприятий – например, ручного рентгена или других мер контроля. Подобный конфискованный товар литовцы передают как поддержку Украине

Как сообщал OBOZ.UA, в Литве российских проводников и начальника поезда заставили стереть на вагонах пропагандистские надписи "Z", "ZOV" и "Вильнюс – город России". Инцидент произошел 2 октября с транзитным поездом Москва – Калининград.

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