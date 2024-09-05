Литва установила противотанковые 'ежи' и 'зубы дракона' напротив моста в Калининградскую область РФ: что происходит

Литва 5 сентября завершила установку противотанковых конструкций напротив моста Луизы, соединяющего страну с Калининградской областью РФ. Эти инженерные препятствия остановят движение противника, чтобы его можно было уничтожить огнем.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы. В ведомстве отметили, что "меры противомобильности" являются важным компонентом концепции обороны страны.

Глава минобороны Литвы Лауринас Кащюнас пояснил, что мост является собственностью РФ, поэтому Вильнюс может установить препятствия только перед мостом. В частности, его перекрыли "ежами" и "зубами дракона".

"Кроме указанных мер, на опорах предполагается также установить резервные препятствия – комплекты металлических балок. У брода врагу также будут мешать не только крутые склоны реки, но и мины, "зубы дракона", "ежи" и колючая проволока. Важно быть готовым ко всему, что бы ни случилось", – отметил литовский министр обороны.

Глава министерства внутренних дел страны Агне Билотайте отметила, что эта линия обороны является еще одним шагом для усиления охраны государственной границы Литвы, которая является внешней границей ЕС и НАТО.

В общей сложности у границ с Россией и Беларусью в Литве создают 27 зон, защищенных инженерными средствами.

До конца 2024 года армия Литвы планирует получить "зубы дракона", сборные "ежи", "испанские кони" и бетонные дорожные заграждения стоимостью более 4 млн. евро. В то же время, государство дополнительно планирует закупить "зубы дракона" на еще около 2,5 млн евро.

"Также запланированы другие мероприятия по противодействию мобильности: углубление мелиоративных канав, формирование аллей деревьев вдоль дорог и содержание существующих лесных массивов до 20 километров от границы и вокруг магистральных и промежуточных дорог, укрепление бродов Немана на границе с Россией. Развитие минных возможностей эффективность всех других мер контрмобильности", – сообщили в минобороны Литвы.

В ведомстве подытожили: чтобы реализовать все мероприятия в течение 10 лет, Литве нужно около 600 млн евро.

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