УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Литва установила противотанковые "ежи" и "зубы дракона" напротив моста в Калининградскую область РФ: что происходит

Надежда Данищук
Мир
2 минуты
51
Литва установила противотанковые 'ежи' и 'зубы дракона' напротив моста в Калининградскую область РФ: что происходит

Литва 5 сентября завершила установку противотанковых конструкций напротив моста Луизы, соединяющего страну с Калининградской областью РФ. Эти инженерные препятствия остановят движение противника, чтобы его можно было уничтожить огнем.

Видео дня

Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы. В ведомстве отметили, что "меры противомобильности" являются важным компонентом концепции обороны страны.

Глава минобороны Литвы Лауринас Кащюнас пояснил, что мост является собственностью РФ, поэтому Вильнюс может установить препятствия только перед мостом. В частности, его перекрыли "ежами" и "зубами дракона".

Литва установила противотанковые "ежи" и "зубы дракона" напротив моста в Калининградскую область РФ: что происходит

"Кроме указанных мер, на опорах предполагается также установить резервные препятствия – комплекты металлических балок. У брода врагу также будут мешать не только крутые склоны реки, но и мины, "зубы дракона", "ежи" и колючая проволока. Важно быть готовым ко всему, что бы ни случилось", – отметил литовский министр обороны.

Литва установила противотанковые "ежи" и "зубы дракона" напротив моста в Калининградскую область РФ: что происходит

Глава министерства внутренних дел страны Агне Билотайте отметила, что эта линия обороны является еще одним шагом для усиления охраны государственной границы Литвы, которая является внешней границей ЕС и НАТО.

Литва установила противотанковые "ежи" и "зубы дракона" напротив моста в Калининградскую область РФ: что происходит

В общей сложности у границ с Россией и Беларусью в Литве создают 27 зон, защищенных инженерными средствами.

До конца 2024 года армия Литвы планирует получить "зубы дракона", сборные "ежи", "испанские кони" и бетонные дорожные заграждения стоимостью более 4 млн. евро. В то же время, государство дополнительно планирует закупить "зубы дракона" на еще около 2,5 млн евро.

Литва установила противотанковые "ежи" и "зубы дракона" напротив моста в Калининградскую область РФ: что происходит

"Также запланированы другие мероприятия по противодействию мобильности: углубление мелиоративных канав, формирование аллей деревьев вдоль дорог и содержание существующих лесных массивов до 20 километров от границы и вокруг магистральных и промежуточных дорог, укрепление бродов Немана на границе с Россией. Развитие минных возможностей эффективность всех других мер контрмобильности", – сообщили в минобороны Литвы.

В ведомстве подытожили: чтобы реализовать все мероприятия в течение 10 лет, Литве нужно около 600 млн евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!