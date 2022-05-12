Литва решила отозвать посла в РФ и закрыть консульство

Литва отзывает своего посла в России и закрывает генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Посол Эйтвидас Баярунас возвращается на родину 1 июня, а консульство прекращает работу 7 июня.

Соответствующий проект постановления правительства Литвы зарегистрирован в четверг, 12 мая. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге закрывается вслед за решением Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале апреля 2022 года литовское правительство из-за военной агрессии России против Украины приняло решение о снижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах. В первую очередь из страны было выслано российского посла и закрыто российское консульство в Клайпеде.

Также в Литве на уровне Сейма запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V", которые российские оккупанты используют как знак поддержки войны против Украины. За показ пропагандистских знаков будут штрафовать на 300-700 евро, а юридические лица – до 1,2 тысячи евро.

Кроме того, в Литве предлагают ввести полное торговое эмбарго против России – ничего не продавать, не покупать, не инвестировать. По мнению литовских парламентариев, такой шаг предоставит политическую свободу в одобрении решений странам-членам НАТО и повлияет на экономику РФ.