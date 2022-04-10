"Ничего не продавать, не покупать, не инвестировать": в Литве предлагают ввести полное торговое эмбарго против РФ

Европа должна ввести полное торговое эмбарго против России – страны-террориста, заявил вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас. Речь идет о полном запрете на экспорт, импорт, а также инвестиции. По словам Саударгаса, такой шаг предоставит политическую свободу в принятии решений странам-членам НАТО и окажет воздействие на экономику РФ.

"Мы должны прямо сейчас всей Европой в каждой стране определить строки полного отказа, прописать стратегию, инвестировать в терминалы LNG и довести дело до конца", – заявил литовский политик в комментарии GuildHall. Саударгас отметил, что ключевым аспектам остается эмбарго на российские энергоресурсы.

"Литва, Латвия и Эстония помимо газа, готовится к отключению от энергосетей, отказ от угля уже решен 5 пакетом санкций. Вся Европа должна отключиться от газа, несмотря на то, будет продолжаться война или нет, вся эта свобода должна прийти раз и на всегда", – указал вице-спикер Сейма Литвы.

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По его словам, энергоресурсы – единственное, что есть у страны-агрессора. Ими власти и манипулируют всю историю.

Саударгас также отметил, что необходимо ввести санкции против 6 тыс. человек из окружения президента Путина. "Полный запрет на выдачу виз россиянам – все это должно быть сделано", – говорит он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одними из главных задач для украинской дипломатии является введение ограничений по российскому нефтебизнесу и газу. Он отметил, что демократический мир может отказаться от нефти из страны-террориста, а также "сделать ее токсичной для всех других государств".

"Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их ощущение безнаказанности. Другой источник – газ – также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только по безопасным, но и по экологическим соображениям", – заявил Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовал 9 апреля на своей странице в Facebook.

Глава государства добавил, что у Украины нет времени ждать, ведь тогда, "когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия откажется от импорта российского газа до 2024 года. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна делает все возможное, чтобы отказаться от энергоносителей из страны-террориста.