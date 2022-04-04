Литва решила выслать посла России и закрыть консульство из-за 'резни в Буче'

Литовское правительство понижает уровень дипломатического представительства с РФ. Страну должен покинуть российский посол Алексей Исаков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, власти также приняли решение закрыть консульство страны-агрессора в города Клайпеда. Литовский посол в ближайшее время вернется из Москвы.

Вслед за Литвой об аналогичном решении объявила и Латвия. "Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия понижает дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур", – написал глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич.

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"Ответные меры не заставят себя ждать", – прокомментировала решение государств представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, ранее Литва призвала других членов Евросоюза последовать ее примеру, отказаться от российского газа и нефти и не быть соучастниками военных преступлений России в Украине. Ведь продолжая платить за энергоресурсы, Европа фактически профинансировала резню в Буче.

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