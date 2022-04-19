В Литве запретили георгиевскую ленточку и символы 'Z' и 'V'

В Литве окончательно запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V", которые российские оккупанты используют как знак поддержки войны против Украины. Сейм принял соответствующие поправки к закону.

Об этом сообщает BNS. За показ пропагандистских знаков будут штрафовать на 300-700 евро, а юридических лиц – до 1,2 тысячи евро.

"Поправки в этот закон абсолютно необходимы для нашей национальной безопасности, если мы хотим избежать участи, подобной Украине, и действовать на опережение с российской пропагандой", — сказала Моника Ошмянскене, член Фракции свободы, одна из инициаторов поправок.

Изначально знак "Z" россияне рисовали только на своей военной технике. Однако после начала войны против Украины кремлевская пропаганда использовала эту букву для демонстрации поддержки агрессии. А граждане РФ начали устраивать разные перформансы (даже с участием детей) и цеплять букву на машины, инфраструктуру, одежду, аксессуары и даже мусоровозы.

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Многие историки, да и простые пользователи интернета, усматривают в символе "Z" связь с нацистской символикой Адольфа Гитлера, активно продвигавшейся во времена Второй мировой войны. К тому же, именно буквой "Z" обозначали четвертую полицейскую моторизированную дивизию СС.

Другой популярный символ в стране-агрессоре – буква "V" – отчетливо напоминает так называемый "Шеврон старого бойца", который носили высокопоставленные члены СС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия заявила о готовности к ограничению публичной демонстрации символа Z. Правительство считает, что его следует приравнять к четырехконечной свастике Третьего Рейха.