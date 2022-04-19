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В Литве запретили георгиевскую ленточку и символы "Z" и "V"

Виталий Семченко
Мир
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В Литве запретили георгиевскую ленточку и символы 'Z' и 'V'

В Литве окончательно запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V", которые российские оккупанты используют как знак поддержки войны против Украины. Сейм принял соответствующие поправки к закону.

Об этом сообщает BNS. За показ пропагандистских знаков будут штрафовать на 300-700 евро, а юридических лиц – до 1,2 тысячи евро.

"Поправки в этот закон абсолютно необходимы для нашей национальной безопасности, если мы хотим избежать участи, подобной Украине, и действовать на опережение с российской пропагандой", — сказала Моника Ошмянскене, член Фракции свободы, одна из инициаторов поправок.

О чем речь?

Изначально знак "Z" россияне рисовали только на своей военной технике. Однако после начала войны против Украины кремлевская пропаганда использовала эту букву для демонстрации поддержки агрессии. А граждане РФ начали устраивать разные перформансы (даже с участием детей) и цеплять букву на машины, инфраструктуру, одежду, аксессуары и даже мусоровозы.

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Многие историки, да и простые пользователи интернета, усматривают в символе "Z" связь с нацистской символикой Адольфа Гитлера, активно продвигавшейся во времена Второй мировой войны. К тому же, именно буквой "Z" обозначали четвертую полицейскую моторизированную дивизию СС.

В Литве окончательно запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V"

Другой популярный символ в стране-агрессоре – буква "V" – отчетливо напоминает так называемый "Шеврон старого бойца", который носили высокопоставленные члены СС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия заявила о готовности к ограничению публичной демонстрации символа Z. Правительство считает, что его следует приравнять к четырехконечной свастике Третьего Рейха.