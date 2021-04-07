Литва попросит у НАТО предоставить Украине ПДЧ, – глава МИД

Литва намерена предложить своим союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ). Он позволит стране стать членом Североатлантического альянса, что станет сигналом для России.

Об этом заявил глава литовского МИД Габриелиус Ландсбергис на пресс-конференции с испанской коллегой Аранчей Гонсалес Лайя. Их слова цитирует BNS.

"В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, что НАТО могло бы повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства", – подчеркнул Ландсбергис.

По его убеждению, такой шаг станет "сильным сигналом для России", в частности о том, что трансатлантическое направление, которое выбрала для себя Украина, ценится и имеет поддержку в странах НАТО.

Со своей стороны министр иностранных дел Испании, несмотря на то, что Украина не член Альянса, заявила – отношения союзников с ней уже "плодотворные, полезные и являются символом видения мирного соседства НАТО".

Она также добавила, что вопросы Украины необходимо обсудить на саммите Североатлантического альянса, который запланирован на июнь этого года.

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