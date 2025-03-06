Литва официально вышла из Конвенции о кассетных боеприпасах: что это значит

В четверг, 6 марта, Литва официально вышла из международной Конвенции о кассетных боеприпасах. Этот документ запрещает приобретение, использование и производство подобных снарядов, ракет или бомб.

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Об этом сообщает LRT. Сейм проголосовал за выход из конвенции 18 июля прошлого года. Уже в начале осени Литва передала ООН необходимые документы, запустив шестимесячный срок вступления решения в силу. Он прошел 6 марта.

Вильнюс доказал свое решение тем, что такие боеприпасы использует Россия, а для сдерживания потенциального агрессора необходимо использовать все возможные средства.

Литовские власти обещают минимизировать потенциальные негативные последствия использования этого оружия, в частности, разработать алгоритм сбора неразорвавшихся боеприпасов в кратчайшие сроки после любой потенциальной военной операции.

Также страна рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и обещает принять решение в течение нескольких месяцев.

Справка

Кассетные боеприпасы – это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из открывающихся в воздухе контейнеров, разбрасывающих много малокалиберных бомб на большой территории. Одна кассетная бомба может содержать не менее 10 мин и мелких деталей к ним на специальных стенках-перегородках. Они отличаются широким спектром действия и предназначены для поражения живой силы или ликвидации колонны военной техники.

Напомним, что Польша и Чехия договорились о сотрудничестве оборонных отраслей обеих стран и обратятся в частные компании, чтобы расширить производство боеприпасов. Кроме других, речь идет о 155-мм – стандартном калибре НАТОвской артиллерии.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 как дату вступления Украины в Европейский Союз. Он отметил, что сейчас пришло время лидерства, поэтому европейцы должны взять на себя ответственность без промедления.

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