Польша и Чехия призвали частные компании производить боеприпасы: снаряды понадобятся даже после войны в Украине

Польша и Чехия договорились о сотрудничестве оборонных отраслей обеих стран и обратятся к частным компаниям, чтобы расширить производство боеприпасов. Кроме прочих, речь идет о 155-мм – стандартном калибре НАТОвской артиллерии.

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Спрос на снаряды связан с потребностями Украины, которая обороняется от России, но они будут нужны и после. "Когда война в Украине закончится, нам придется наращивать запасы боеприпасов и тем самым создавать заводы по их производству в наших странах", – процитировало издание PAP министра обороны Чехии Яну Чернохову.

Она 7 ноября посетила Варшаву. Глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш провел с ней переговоры.

"Мы полны решимости, у нас есть общая позиция", – сказал Косиняк-Камыш на совместной пресс-конференции. Он добавил, что польско-чешские отношения в настоящее время "очень дружественные и очень эффективные" . "Мы союзники в НАТО, в ЕС, но прежде всего мы друзья и соседи", – указал министр.

Глава МО Польши добавил, что его государство вместе с Чехией будет наращивать сотрудничество в сфере ВПК

"Мы будем говорить об этом с нашими компаниями. Мы считаем, что должны быть реализованы совместные инициативы, в том числе касающиеся производства боеприпасов", – указал он.

Чернохова обратила внимание на так называемую чешскую инициативу по боеприпасам – международную программу совместных закупок БК для Украины. Однако, как отметила она, страны НАТО и ЕС также борются с нехваткой снарядов на своих складах. Поэтому спрос не закончится с войной.

По словам Черноховой, сотрудничество с частными компаниями имеет решающее значение в этой области. "Сегодня мы договорились с министром, что обратимся к частным лицам, желающим участвовать в производстве боеприпасов. Мы обратились к ведущим компаниям Чехии, которые могли бы поддержать нас в вопросе 155-мм боеприпасов и других", – заявила руководительница чешского МО.

"Я со своей стороны попросил главу наблюдательного совета Polska Grupa Zbrojeniowa (польский оружейный концерн, один из крупнейших в Европе. – Ред), который участвовал в этой встрече, срочно установить контакт с чешскими компаниями из PGZ", – добавила Косиняк-Камыш.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут появиться у Сил обороны уже в следующем году.

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