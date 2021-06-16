Литва напомнила о требовании к России возместить ущерб за советскую оккупацию

Правительство Литвы 15 июня, в 81-ю годовщину ввода советских войск на территорию страны, приняло резолюцию с призывом к России. В ней политики потребовали возмещения ущерба за оккупацию Советским Союзом.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Сейма Литовской Республики. Постановление внесли министр обороны страны Арвидас Анушаускас, председатель Государственной комиссии по борьбе за свободу и исторической памяти Пауле Кузьмицкене и глава Комитета по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене.

"Июньские трагедии Великих потерь – часть последствий московского кризиса 1939 года. 23 августа Пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему были подписаны в 1940 году, определив судьбу восточноевропейских государств, в том числе Литвы, попавших под влияние СССР. 15 июня Советский Союз оккупировал Литовскую Республику, нарушив международные соглашения и отправив более 150 тысяч солдат Красной Армии. Именно эти события стали причиной кровавого июня 1941 года", – указано в документе.

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Там напомнили о трагедиях тех лет. В частности, когда режим СССР начал планировать и организовывать первые массовые депортации литовцев, поляков, евреев и других национальностей в Сибирь и т. д. И когда после оккупации Литвы Германией нацисты начали проводить геноцид литовских евреев, "что подготовило почву для массовых убийств и насилия, а также привело к потере значительной части еврейской общины".

Глава литовского Минобороны Анушаускас подчеркнул, что их постановление особенно важно в связи с непрекращающимися нарративами и дезинформацией, распространяемыми в последние годы пропагандистами в России. В частности, с целью подстрекательства и раскола общества, подрыва взаимного доверия, попытки переписать историю и опорочить память.

"Важным направлением этой резолюции в этом контексте является предложение о продолжении и продвижении исторических исследований тоталитарных преступлений против человечности. И военных преступлений, которые обеспечили бы общественное, государственное сопротивление дезинформации со стороны враждебных государств, уменьшили бы социальную поляризацию и повысили бы взаимное доверие граждан", – подчеркнул он.

В постановлении члены Сейма призвали к освобождению литовских общественных пространств от советских символов, "которые придают значение оккупационным тоталитарным режимам".

А в конце резолюции говорится о необходимости требовать компенсации за ущерб от оккупации со стороны Российской Федерации как правопреемника СССР, оккупировавшего Литву.

Напомним:

в 2012 году Россия отказала генеральной прокуратуре Литвы в допросе экс-президента СССР Михаила Горбачева по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

В 2016 году литовская Генпрокуратура заочно обвинила 92-летнего гражданина России, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова в военных преступлениях, совершенных в 1991 году.

В прошлом году президенты Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным обращением накануне 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Они обвинили СССР в том, что он стал таким же оккупантом, как и нацистская Германия.

Добавим, что 10 июня 2021 года литовский парламент разрешил арестовать депутата Сейма от "Согласия" Яниса Адамсона, которого Генпрокуратура обвинила в шпионаже в пользу России.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Павел Казарин предположил, что временно оккупированный РФ Крым частично может повторить судьбу Литвы. Страна, как известно, получила независимость от Советского Союза уже после его распада.