Литва и Польша заявили о выявлении российских шпионов. Подробности международного скандала

Россия попала в новый международный скандал. Сразу две страны – Литва и Польша – заявили о выявлении шпионов, работавших в пользу РФ.

В четверг, 10 июня, литовский парламент разрешил арестовать депутата Сейма от "Согласия" Яниса Адамсона, которого Генпрокуратура обвинила в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило издание LETA.

Также с согласия парламента в помещении Адамсона проведут обыск. Сам депутат свою вину отрицает.

По информации местных СМИ, в документах Службы государственной безопасности Латвии речь идет о 43 эпизодах шпионажа. По версии следствия, Адамсон последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупки и восточную границу.

Видео дня

Депутат работал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но у него не было доступа к гостайне, отмечает LETA.

В то же время в Польше сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н., обвиняемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил сайт польской Генпрокуратуры.

Подозреваемого задержали в Варшаве 31 мая. Во время обысков у Януша Н. правоохранители обнаружили большое количество носителей информации и денежные средства на сумму 300 000 злотых, что примерно равно 81 000 долларов. Суд арестовал Януша Н. на три месяца.

По версии следствия, подозреваемый действовал в интересах Российской Федерации и активизировал свою деятельность после того, как его сообщника задержали по подозрению в шпионаже.

"Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в частности с теми, кто работает в Европарламенте", — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре считают, что деятельность подозреваемого была частью "российских пропагандистских и дезинформационных проектов, направленных на ослабление позиции Польши в ЕС и на международной арене".

Напомним, в США бывшего спецназовца приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу России. Он передавал российской разведке секретные военные данные.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Италии обвинили Россию в шпионаже и киберугроз. Премьер-министр страны Марио Драги заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела Италии.