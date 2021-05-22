Лидеры стран ЕС соберутся для обсуждения 'незаконных и провокационных' шагов России

Лидеры стран Европейского Союза 24 и 25 мая соберутся на специальный саммит в Брюсселе (Бельгия). Темой для обсуждения станут в частности противозаконные и провокационные шаги России.

Дебаты пройдут на фоне создания РФ списка "недружественных государств". Об этом стало известно из официального приглашения президента Европейского совета Шарля Мишеля, опубликованного на сайте политического органа.

"Дальнейшее обсуждение между нами было бы полезно оформить отчетом Верховного представителя и Комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", – сказано в письме.

Кроме того, на встрече политики коснутся ситуации на Ближнем Востоке, обсудят отношения с Великобританией, а также климатические проблемы и пандемию COVID-19.

Напомним, что 14 мая правительство РФ утвердило список недружественных стран. В него вошли два государства – Америка и Чехия.

Из официального распоряжения следует, что посольству Чехии разрешено принять на работу 19 человек, находящихся в России. Посольству Соединенных Штатов нельзя нанимать на работу никого из РФ.

В Евросоюзе отреагировали на действия России, заявив, что это новый шаг Кремля к эскалации. Тогда Шарль Мишель призвал РФ выполнять Венскую конвенцию.

Как ранее писал OBOZREVATEL: