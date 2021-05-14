Россия утвердила список недружественных стран из двух государств

Правительство России в пятницу, 14 мая, утвердило список недружественных стран. В него вошли США и Чехия.

Соответствующий перечень государств, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ, был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Создать такой документ правительству в конце апреля поручил президент РФ Владимир Путин, передает "Медуза".

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента России", – говорится в документе.

Из распоряжения правительства следует, что посольству Чехии разрешено принять на работу 19 человек, находящихся в России. Посольству Соединенных Штатов нельзя нанимать на работу никого из РФ.

Как пояснила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, Америка должна привести состав персонала своего посольства и консульских учреждений в соответствие с новыми ограничениями до 1 августа.

Как ранее писал OBOZREVATEL: