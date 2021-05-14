Россия утвердила список недружественных стран из двух государств
Правительство России в пятницу, 14 мая, утвердило список недружественных стран. В него вошли США и Чехия.
Соответствующий перечень государств, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ, был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Создать такой документ правительству в конце апреля поручил президент РФ Владимир Путин, передает "Медуза".
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента России", – говорится в документе.
Из распоряжения правительства следует, что посольству Чехии разрешено принять на работу 19 человек, находящихся в России. Посольству Соединенных Штатов нельзя нанимать на работу никого из РФ.
Как пояснила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, Америка должна привести состав персонала своего посольства и консульских учреждений в соответствие с новыми ограничениями до 1 августа.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В конце апреля Россия начала формировать список недружественных к ней стран. Кремль решил начать из США.
До этого президент РФ Путин подписал указ, который предусматривает ответные меры на "недружественные" действия других стран. Согласно ему, российское правительство должно определить перечень таких государств.
Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве и анонсировала дальнейшие ответные шаги.