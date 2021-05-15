ЕС отреагировал на список "недружественных стран" России и озвучил обвинения

В Европейском Союзе прокомментировали утверждение в России официального списка недружественных иностранных государств. В организации подчеркнули, что это новый шаг Кремля к эскалации.

Соответствующее заявление сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель. На своей странице в Twitter он призвал РФ полностью выполнять Венскую конвенцию.

"Решение российского правительства о "государствах, осуществляющих недружественные действия" – это еще один шаг к эскалации, который подрывает дипломатические отношения", – отметил Мишель.

Председатель Евросовета выразил поддержку Чехии, которая вместе с США попала в этот российский документ.

"Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией", – написал Мишель.

Напомним, что 14 мая правительство РФ утвердило список недружественных стран. В него вошли два государства – Америка и Чехия.

Из официального распоряжения следует, что посольству Чехии разрешено принять на работу 19 человек, находящихся в России. Посольству Соединенных Штатов нельзя нанимать на работу никого из РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL: