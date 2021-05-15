ЕС отреагировал на список "недружественных стран" России и озвучил обвинения
В Европейском Союзе прокомментировали утверждение в России официального списка недружественных иностранных государств. В организации подчеркнули, что это новый шаг Кремля к эскалации.
Соответствующее заявление сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель. На своей странице в Twitter он призвал РФ полностью выполнять Венскую конвенцию.
"Решение российского правительства о "государствах, осуществляющих недружественные действия" – это еще один шаг к эскалации, который подрывает дипломатические отношения", – отметил Мишель.
Председатель Евросовета выразил поддержку Чехии, которая вместе с США попала в этот российский документ.
"Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией", – написал Мишель.
Напомним, что 14 мая правительство РФ утвердило список недружественных стран. В него вошли два государства – Америка и Чехия.
Из официального распоряжения следует, что посольству Чехии разрешено принять на работу 19 человек, находящихся в России. Посольству Соединенных Штатов нельзя нанимать на работу никого из РФ.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В конце апреля Россия начала формировать список недружественных к ней стран. Кремль решил начать из США.
До этого президент РФ Путин подписал указ, который предусматривает ответные меры на "недружественные" действия других стран. Согласно ему, российское правительство должно определить перечень таких государств.
Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве и анонсировала дальнейшие ответные шаги.