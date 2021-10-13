Лидеры G20 согласились на сотрудничество с талибами для гуманитарной помощи Афганистану

Лидеры G20 пришли к выводу, что у них нет другого выбора, кроме как привлекать боевиков движения "Талибан" к отправке гуманитарной помощи в Афганистан. В тоже время, по их словам, это не значит, что талибов будут признавать легитимным правительством страны.

Об этом шла речь на конференции в онлайн-формате лидеров G20 относительно ситуации в Афганистане. Она состоялась во вторник, 12 октября, передает The Guardian.

По мнению главы "Большой двадцатки", премьер-министра Италии Марио Драги такой шаг стоит сделать для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в стране – ранее ее выживание на 75% зависело от иностранной помощи, а с тех пор, как талибы захватили власть, поддержка прекратилась.

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"Решение гуманитарного кризиса потребует контактов с талибами, но это не означает их признание. Мы должны признать, что их будут судить за то, что они делают, а не за то, что они говорят. Очень трудно понять, как можно помочь людям в Афганистане без участия талибов", – отметил он.

На встрече также обсудили ситуацию с правами женщин в Афганистане и необходимость гарантировать им право на образование, "чтобы не вернуться на 20 лет назад".

Мировые лидеры также заявили, что афганцам нужно оказать финансовую помощь, однако не напрямую талибам, а через независимые международные организации такие, как МВФ и Всемирный банк. Об этом в частности заявил глава ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители "Талибана" отказались от сотрудничества с США в вопросе борьбы с террористическими группировками. В частности, это касается "Исламского государства".