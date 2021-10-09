Талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ

Представители исламистского движения "Талибан" отказались от сотрудничества с США в вопросе борьбы с террористическими группировками. В частности, это касается "Исламского государства".

Такое заявление представителя талибов Сухайла Шахина приводит агентство АР. Движение намерено само противодействовать террористам.

"Мы в состоянии справиться сами", – сказал представитель "Талибана".

Отметим, что террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за недавние атаки в Афганистане возле мечетей.

Так, 8 октября в мечети города Кундуз взрыв прогремел во время пятничной молитвы. Жертвами стали 46 человек, еще 140 получили ранения.

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За несколько дней до этого – 3 октября – теракт произошел в Кабуле у входа в мечеть. Тогда 8 человек погибли и 20 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Кабуле произошло несколько взрывов, ответственность за которые также взяли на себя террористы ИГИЛ. Жертвами той атаки стали около 200 человек.