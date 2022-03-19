Лидер "Хезболла" опроверг информацию об участии в войне в Украине

Ливанское шиитское движение "Хезболла" отрицает слова президента Российской Федерации об отправке своих бойцов в Украину для участия в войне на стороне России. Никто из их представителей не находится в точках, где идет эта война.

Об этом в эфире одного из ливанских телеканалов заявил лидер "Хезболлы" Хассан Насралла, сообщает Reuters.

"Никто из Хезболлы – ни бойцы, ни эксперты – не прибывали куда угодно, где идет эта война", – сказал он.

На минувшей неделе сообщалось, что Путин якобы одобрил отправку 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока для участия в боевых действиях в Украине на стороне российских оккупантов.

Как сообщило ранее Минобороны Великобритании, Кремль ищет дополнительные ресурсы, чтобы удерживать временно оккупированные территории. Россия обращается за помощью к частным военным компаниям, сирийским и другим наемникам.

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"РФ, вероятно, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и освобождения своей боевой мощи для возобновления остановленных наступательных операций", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Путин заявил, что война в Украине, которую он окрестил "специальной военной операцией", якобы "идет в строгом соответствии с графиком". Он также выдал, что "все поставленные задачи выполняются". Он заявил, что на стороне Украины якобы воюют "иностранные наемники" – в частности, с Ближнего Востока;

Россия провалила начатую против Украины войну, на десятый день вторжения ее оккупационные войска утратили наступательные позиции, а солдаты – боевой дух. Но чтобы "реабилитироваться", Кремль вроде бы может отправить в нашу страну еще до тысячи наемников.

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