Путин заявил, что война в Украине идет 'в строгом соответствии с графиком'

Глава страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он окрестил "специальной военной операцией", якобы "идет в строгом соответствии с графиком". Он также выдал, что "все поставленные задачи выполняются".

Об этом Путин сказал на совещании с членами Совета безопасности РФ. Он заявил, что на стороне Украины якобы воюют "иностранные наемники" – в том числе с Ближнего Востока.

Президент РФ сообщил, что в Украине российские войска ведут борьбу "именно с неонацистами". На это, по его словам, указывает ход боевых действий.

Он заявил, что воображаемые "неонацисты" якобы открыли огонь по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Отметим, что этот город, как и многие другие населенные пункты Украины, уже неделю целенаправленно стирают с лица земли российские оккупанты.

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Путин также сказал, что долг России сейчас – это "поддержать семьи погибших и раненых" российских военных, которых отправили на войну против Украины.

Семьям всех погибших оккупантов он приказал перечислить 7 421 000 рублей, а также ежемесячно выплачивать денежные компенсации. Дополнительно им якобы выплатят еще по 5 млн рублей.

Раненым на войне против Украины российским солдатам пообещали по 3 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал его уйти с украинской земли или же сесть за стол переговоров лично.