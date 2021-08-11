Количество жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 65 человек, огонь не утихает. Фото и видео
На севере Алжира уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары, которые привели к человеческим жертвам. По состоянию на 11 августа известно о 65 погибших, среди которых 28 солдат, которых отправили на помощь пожарным.
Как пишет ВВС, стихия разбушевалась в горном районе Кабыли. При этом чиновники и правоохранители выступали с заявлениями о том, что в регионе могли совершить массовые поджоги.
Несколько человек по соответствующему подозрению уже арестованы, однако деталей власти пока не раскрывают.
В наиболее пострадавшем районе Тизи-Узу жители убегали из своих домов. В итоге многие здания были полностью разрушены, а некоторые люди из отдаленных населенных пунктов пострадали.
В среду, 11 августа, действующих очагов насчитывалось 69. Ситуация осложнялась сильной жарой, охватившей Северную Африку, и порывами ветра, раздувающими пламя.
Синоптики дают неутешительные прогнозы. По их данным, высокие температуры (до +46 градусов) сохранятся в Северной Африке до конца недели.
Президент страны Абдельмаджид Теббун объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах огня.
Напомним, что десятки отдельных пожаров бушуют в Алжире с понедельника. Из-за этого небо в регионах окрасилось в красный цвет, а дым заволок обширные территории.
Видео страшной стихии:
the fires in algeria are still strong; eleven dead were reported with over 80 wounded.. no help from the authorities was sent yet 💔#AlgeriaIsBurning pic.twitter.com/ki7mSRRD1s— ♠️ (@cicegimeda) August 10, 2021
Families leaving their homes because of fires in Toudja, Bejaia, Algeria— Imane (@ImaneBenm) August 11, 2021
#PrayForAlgeria#savedz#تيزي_وزو_تحترق #بجاية_تحترق #الجزائر_تحترق pic.twitter.com/0yrNPO9Xhr
Forest fires in Algeria (Africa) killed 65 people including 28 soldiers.#Algeria #Algeria_forest_fires pic.twitter.com/gjMVa6JW54— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) August 11, 2021
Как писал OBOZREVATEL:
ранее огонь также подобрался к жилым домам в столице Черногории Подгорице.
Пожары разгорелись и в Греции на фоне сильной жары в +45 градусов. Минимум восемь человек стали жертвами стихии.
В Турции уже арестовали шестерых подозреваемых в умышленных поджогах, которые случились в курортной провинции Мугла.