Количество жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 65 человек, огонь не утихает. Фото и видео

На севере Алжира уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары, которые привели к человеческим жертвам. По состоянию на 11 августа известно о 65 погибших, среди которых 28 солдат, которых отправили на помощь пожарным.

Как пишет ВВС, стихия разбушевалась в горном районе Кабыли. При этом чиновники и правоохранители выступали с заявлениями о том, что в регионе могли совершить массовые поджоги.

Несколько человек по соответствующему подозрению уже арестованы, однако деталей власти пока не раскрывают.

В наиболее пострадавшем районе Тизи-Узу жители убегали из своих домов. В итоге многие здания были полностью разрушены, а некоторые люди из отдаленных населенных пунктов пострадали.

В среду, 11 августа, действующих очагов насчитывалось 69. Ситуация осложнялась сильной жарой, охватившей Северную Африку, и порывами ветра, раздувающими пламя.

Синоптики дают неутешительные прогнозы. По их данным, высокие температуры (до +46 градусов) сохранятся в Северной Африке до конца недели.

Президент страны Абдельмаджид Теббун объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах огня.

Напомним, что десятки отдельных пожаров бушуют в Алжире с понедельника. Из-за этого небо в регионах окрасилось в красный цвет, а дым заволок обширные территории.

Видео страшной стихии:

the fires in algeria are still strong; eleven dead were reported with over 80 wounded.. no help from the authorities was sent yet 💔#AlgeriaIsBurning pic.twitter.com/ki7mSRRD1s