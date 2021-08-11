В Алжире из-за масштабных лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет, погибли десятки людей. Фото и видео

Власти Алжира заявили, что в лесных пожарах в стране погибли 42 человека, в том числе военные, которые спасали от огня гражданских. Десятки отдельных пожаров бушуют в стране с понедельника.

Как сообщил CNN, благодаря усилиям солдат удалось спасти жизни более ста человек, которым непосредственно угрожало пламя. Власти страны разместили розмістила отелях, университетских общежитиях тех, кто в результате стихии остался без дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы пережили ужасную ночь. Наша семья была вынуждена бежать из дома почти без вещей, только чтобы выжить в этом аду", – рассказал журналистам бежавший из огня житель деревни Азазга Мохамед Качи.

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На помощь пожарным и военным, бороться с огнем вышли и гражданские. Как написало агентство, люди пошли против огня с ветками, тряпками и ведрами наполненными водой. Часть спасателей и простых людей оказались окружены огнем. Многие из них получили ожоги различной степени тяжести. В Минобороне страны допускают, что число жертв огня возрастет.

Выступая по государственному телевидению во вторник вечером, премьер-министр страны Айман Бенабдеррахман сказал, что правительство провело "предварительные переговоры с иностранными партнерами об аренде самолетов и помощи в тушении пожаров".

В свою очередь, министр внутренних дел Камель Бельджуд заявил в интервью Reuters, что причиной пожаров могут быть поджоги.

"Около 50 пожаров, которые вспыхнули одновременно в нескольких населенных пунктах провинции, могут быть работой преступных рук", – заявил Бельджуд.

Власти страны пообещали выплатить компенсацию пострадавшим.

С вечера понедельника пожары опустошили леса как минимум в 16 провинциях Северной Африки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Греции лесные пожары унесли жизни восьми человек и разрушила десятки домов.