Латвия усиливает границу с Беларусью: в стране объявили мобилизацию пограничников

С 15 августа Латвия официально увеличила защиту государственной границы с Беларусью и мобилизовала сотрудников Государственной приграничной службы. Это связано с массовым прибытием наемников российской ЧВК "Вагнер" на белорусскую территорию, что создает гибридную угрозу для самой Латвии.

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Об этом сообщили на сайте латвийского правительства. За сутки было пресечено 96 попыток пересечь внешнюю границу государства со стороны Беларуси.

"Чтобы пресечь неконтролируемый поток мигрантов, другие риски со стороны режима нелигитимного президента Лукашенко, в настоящее время прекращено предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Государственной пограничной службы и выведены из него должностные лица, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске", – сказано в официальном обращении.

Рига также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции. Силовики прибудут к литовско-белорусской границе в ближайшие несколько суток для ведения дежурства.

Как сообщал OBOZREVATEL, число боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси неуклонно растет. Существуют вполне обоснованные опасения, что их готовят для совершения провокаций на территории близлежащих европейских государств, а также захвата Сувалкского коридора.

В связи с этим накануне Вильнюс принял решение о закрытии двух из шести пограничных переходов с Беларусью. Это может снизить риски контрабанды и усложнить пассажиропоток через белорусскую границу.