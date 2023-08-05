Литва закроет часть границы с Беларусью из-за угрозы вагнеровцев

Власти Литвы закрывают два из шести пограничных переходов с Беларусью. Такое решение было принято в связи с переброской в Беларусь наемников частной военной компании "Вагнер".

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Речь идет о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов "Сумско" и "Тверецяус". Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам заместителя министра внутренних дел Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, решение о закрытии КПП на восточном фланге НАТО Литва должна официально принять на следующей неделе. Ранее лидеры Литвы и Польши заявили, что в Беларуси уже размещено около 4000 наемников ЧВК "Вагнер".

Абрамявичюс сказал, что решение о двух контрольно-пропускных пунктах было принято, потому что Литве нужно быть готовой полностью закрыть границу в любой момент. Он также добавил, что это может снизить риски контрабанды и усложнить пассажиропоток через белорусскую границу.

Примечательно, что ранее Польша и Литва возвели заборы на своих границах с Беларусью и Россией, обвинив Минск и Москву в организации притока мигрантов в Европейский Союз с целью дестабилизации блока.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков ЧВК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. Глава страны подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска для безопасности его страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандисты с телеканала "Россия-1" нередко рассуждают о гипотетических успехах на фронте со странами НАТО. Депутат Госдумы Картаполов оценил перспективу захвата контроля над Сувалкским коридором, который соединяет границы Литвы и Польши.

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