Латвия развернула мобильные группы ПВО на границе из-за падения 'Шахеда': стали известны подробности

Латвия разместила радары и мобильные подразделения противовоздушной обороны для обнаружения дронов вблизи границ с Беларусью и Россией. Это произошло после падения 7 сентября российского дрона Shahed со взрывчаткой на территории страны.

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Об этом сообщили министр обороны Латвии Андрис Спрудс и оборонный портал Sargs.lv. В Латгалии, на востоке Латвии, были размещены мобильные боевые подразделения Военно-воздушных сил, оснащенные зенитными ракетами, а также радары для обнаружения беспилотников.

"Операции ПВО обеспечивают и военные профессиональной службы и солдаты службы государственной обороны", – отметил Спрудс.

Командир подразделения ПВО майор Имантс Кляйнбергс сообщил, что благодаря радиолокационным системам и постоянному мониторингу военные начали обнаруживать объекты, ранее не попадавшие в поле зрения. В частности, в сентябре уже имелись случаи, когда в небе фиксировали потенциальные цели для ущерба, последний инцидент произошел 17 сентября.

В таких ситуациях мобильное подразделение определяет, является ли это военной целью, и готово сбить ее.

"Уже были ситуации, когда появлялись возможные потенциальные цели. Мы также пригласили миссию Baltic Air Policing для визуального определения целей. Недавно такой случай был 17 сентября. Наша задача после получения радиолокационных данных – распознать цель. Если все критерии выполнены, если это военная цель – в таком случае военный беспилотник, и сработают обстоятельства, при которых его необходимо сбить, мы готовы сбить его", – сказал Кляйнбергс .

Мобильные группы круглосуточно патрулируют границу. Это решение было принято после того, как в Латвии в субботу, 7 сентября, упал и разбился российский беспилотник. Это произошло в Резекненском районе, он зашел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

Впоследствии стало известно, что беспилотник, упавший 7 сентября на территории Латвии, был российским дроном типа "Шахед". Он был начинен взрывчаткой и использовался для атак против Украины.

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