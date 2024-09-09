Это был беспилотник типа 'Шахед': латвийские военные озвучили детали падения российского БПЛА на своей территории

Беспилотник, упавший 7 сентября на территории Латвии, был российским дроном типа "Шахед". Он был начинен взрывчаткой и использовался для атак против Украины.

Видео дня

Об этом сообщили представители латвийских вооруженных сил, которых цитирует издание la.lv. Отмечается, что дрон был "деактивирован", сейчас проходит его анализ.

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш заявил, что на востоке страны упал беспилотник типа "Шахед", который Россия использует для атак против Украины и который залетел со стороны Беларуси.

По словам руководства латвийской армии, полученная в настоящее время информация указывает на то, что заход беспилотника на территорию Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против балтийской страны и что целью этого дрона не была Латвия.

Командующий Военно-воздушными силами Латвии полковник Виестурс Масюлис сообщил, что беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое было уничтожено на земле после того, как дрон разбился.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил на пресс-конференции, что в ответ на падение российского беспилотника в районе Резекне Латвия усиливает противовоздушную оборону восточной границы. Он добавил, что летящие на низкой высоте дроны создают проблемы, поскольку их трудно заметить и сбить.

Спруд отметил, что этот беспилотник был нацелен на Украину, а значит, по его словам, он был нацелен на демократическое и свободное общество.

По словам командующего вооруженными силами Калниньша, после анализа и мониторинга ситуации заключили, что беспилотник не был нацелен на Латвию. Ведется расследование, чтобы установить обстоятельства падения дрона – или он получил повреждения, или упал самостоятельно. После анализа можно будет также выяснить, использовались ли западные детали для создания беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Латвии в субботу, 7 сентября, упал и разбился российский беспилотник. Это произошло в Резекненском районе. Вооруженные силы Латвии обнаружили захождение БПЛА на латвийскую территорию, а также наблюдали его движение и определили место падения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!