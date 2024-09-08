В Латвии разбился российский военный дрон: все детали

В Латвии в субботу, 7 сентября, упал и разбился российский беспилотник. Это произошло в Резекненском районе, по имеющейся в настоящее время информации, он зашел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Латвии. В настоящее время ответственные службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента, но, по предварительным данным, речь идет о военном беспилотном летательном аппарате страны-агрессора РФ.

Вооруженные силы Латвии обнаружили захождение БПЛА на латвийскую территорию, а также наблюдали его движение и определили место падения. Расследование ситуации продолжается.

Отмечается, что вооруженные силы страны действуют в установленном порядке, в частности, информируют командование НАТО. Об инциденте проинформированы ответственные государственные служащие, правоохранительные органы и страны Североатлантического альянса в регионе.

"Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжать начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, включая развитие возможностей противовоздушной обороны и возможностей электронной борьбы, позволяющих нам ограничить работу беспилотников разного назначения", – сказал министр обороны Андрис Спрудс.

В минобороны страны отметили, что воздушное пространство Латвии является частью воздушного пространства НАТО. На саммите Альянса в Вашингтоне страны-члены договорились усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО путем введения более активной модели ротации ПВО.

Напомним, что в ночь на 7 сентября по меньшей мере восемь "Шахедов" ночью зашли на территорию Беларуси. Один из них приблизился к границе с Литвой. Отмечается, что они залетали с территории Украины и в большинстве случаев возвращались обратно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 8 сентября Россия снова атаковала Украину "Шахедами" и Х-59. Силы ПВО сбили 15 "Шахедов" и одну вражескую ракету.

– Во время ночной дроновой атаки России несколько российских "Шахедов" снова нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО. В этот раз вражеские дроны-камикадзе летали в небе над Румынией, румынские военные подняли авиацию.

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