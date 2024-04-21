Латвия хочет отменить изучение русского языка в школах: решения могут принять на днях

Правительство Латвии планирует принять решение о постепенном отказе от использования русского языка как второго иностранного языка в общеобразовательных учреждениях. Это может произойти уже во вторник, 23 апреля.

Об этом сообщает издание Delfi. Сейчас в латвийских школах английский изучается как первый иностранный язык из первых классов, а второй иностранный язык начинают изучать позже, после окончания начальной школы.

Часто это русский язык, поскольку учителей других языков просто не хватает. Согласно данным Министерства образования и науки, русский язык преподается как второй иностранный почти в половине школ, и в некоторых заведениях альтернатив не предлагается.

Предложенные изменения предполагают, что с 2026-2027 учебного года школы постепенно начнут предлагать учащимся изучать как второй иностранный язык один из официальных языков Европейского союза или стран-членов Европейской экономической зоны, или язык, регулируемый межправительственными соглашениями.

Отмечается, что русский язык не включен в этот список. Проект также предусматривает увеличение количества уроков по второму иностранному языку постепенно из класса.

Большое количество частных лиц выразило свое недовольство этим планом, отмечая, что дети не должны быть ограничены в выборе языка обучения и отказ от русского языка по политическим соображениям недопустим.

Напомним, большинство граждан Украины желают устранения русского языка по официальному общению на всей территории страны или против его использования в своем регионе. В то же время есть процент тех, кто предпочитает видеть язык агрессора официальным там, где живет, или даже вторым государственным.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно другому опросу, на сегодняшний день большинство жителей Украины (73%) готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Этот показатель остается практически неизменным уже два года полномасштабного российского вторжения.

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