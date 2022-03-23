Латвийские власти обязали посольство РФ в Риге установить табличку "улица Независимости Украины"
В Латвии выдвинули новое требование российскому посольству, ранее "перенесенному" на улицу Независимости Украины. Теперь дипведомству дали три месяца на замену таблички с соответствующим адресом.
Если за это время на здании ее не прикрепят – дипломатов обяжут заплатить штраф. Об этом сообщает LSM.lv (Латвийские общественные СМИ) со ссылкой на Рижскую думу.
Отмечается, что решение об изменении адреса касается зданий трех учреждений в Риге, включая посольство РФ. Последнему сообщение было отправлено по почте.
"В течение трех месяцев с момента вступления решения в действие владельцы зданий должны разместить новые таблички на них – с новыми номерами и названиями улиц", – говорится в нем.
Местные чиновники предупредили об ответственности за неисполнение такого решения. Они подчеркнули, что если ведомства проигнорируют их требование, полиция самоуправления будет иметь право оштрафовать владельцев зданий. Размер штрафа может составить €10-150.
Отметим: посольство РФ в Латвии находится на улице Антонияс, 2 в Риге. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Рижская дума поддержала наше государство. Там заявили, что переименуют одну из улиц в честь героизма украинского народа. Название решили изменить именно на том участке, где расположено российское дипведомство – улица Антонияс будет называться Независимость Украины.
Такую идею поддержал и мэр столицы Литвы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Он заявил, что улицу, на которой находится посольство РФ, также переименуют – в улицу героев Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии задумали разместить украинских беженцев в зданиях посольства РФ, расположенного в Праге. Там пустует в общей сложности около 30 помещений.
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