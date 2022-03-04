Рига и Вильнюс 'переселили' посольство России на улицы Независимости Украины

Рижская дума поддержала Украину, которая страдает от военных действий со стороны России, и приняла решение переименовать одну из улиц в честь героизма украинского народа. Примечательно то, что название изменят на том участке, на котором находится Посольство Российской Федерации в Латвии.

Отныне улица "Антонияс" будет носить название "Независимость Украины". Об этом сообщили на официальном аккаунте думы Риги в Twitter.

"Чтобы выразить самую сильную поддержку героической борьбе украинского народа, Рига переименует участок улицы Антонияс, на котором находится Посольство Российской Федерации в Латвии, в улицу Независимости Украины", – говорится в посте.

Lai izteiktu visstingrāko atbalstu Ukrainas tautas varonīgajai cīņai, Antonijas ielas posmu, uz kura atrodas arī Krievijas Federācijas vēstniecība Latvijā, Rīga pārdēvēs par Ukrainas neatkarības ielu. #StandWithUkraine pic.twitter.com/kUKwPkKVNw — Rīga (@RigasDome) March 4, 2022

Такую идею поддержал и мэр Вильнюса (столица Литвы) Ремигиюс Шимашюс. Он заявил, что улица, на которой располагается посольство России в Литве, также будет переименована. Она будет носить название "улицы героев Украины".

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"Я тоже, безусловно, поддержу переименование улицы, где находится посольство России, в честь героизма украинского народа в войне против российского вторжения во главе с Путиным. То, что происходит сейчас, — это преступление, о котором мы не должны забывать, и мужество, перед которым нам всегда придется склонять головы", – написал Ремигиюс Шимашюс.