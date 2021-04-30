Кыргызстан заявил о 13 погибших в столкновениях с Таджикистаном

В результате вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибло 13 кыргызских граждан.

Об этом сообщило Интерфакс, ссылаясь на источники в Министерстве здравоохранения страны. Указанные лица стали жертвами перестрелки.

"По уточненным данным, на утро количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека, из них 13 летальных случаев", – сказал представитель Минздрава.

Кроме того, медики рассказали, что 25 пострадавших специальным бортом были доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

"Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные – как средней тяжести и относительно удовлетворительные", – подытожили в министерстве.

Напомним, эскалация между двумя странами произошла 29 апреля из-за спорной территории. В итоге стороны решили стянуть к границе дополнительные силы, включая бронетехнику. О погибших и пострадавших заявили обе стороны. Однако Таджикистан обвинил Кыргызстан в том, что он первый открыл огонь. С 20:00 29 апреля стороны договорились о прекращении огня.

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