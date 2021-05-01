Кыргызстан обвинил Таджикистан в стрельбе по жилым домам и стягивании военной техники

Утром 1 мая таджикские военнослужащие якобы открыли огонь по жилым домам на территории Кыргызстана. Заявляется о двух смертях и одном раненом военном.

Помимо этого, таджикскую сторону обвинили в переброске дополнительных сил и средств к границе, но та опровергла. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на кыргызскую погранслужбу.

Отмечается, что обострение было зафиксировано возле Арка Лейлекского района Баткенской области. Два человека погибли у села Интернационал, а военный был ранен в Достуке.

"В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники", – заявили в кыргызской пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности.

Там добавили, якобы таджикская сторона в местности Торт-Кочо полностью перекрыла автодорогу, которая соединяет два района Кыргызстана.

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно напряженная", – отметили в ведомстве.

Но в Таджикистане опровергли данные, подчеркнув, что они не стягивают свою военную технику в сторону границы с Кыргызстаном.

"Согласно договоренностям между Душанбе и Бишкеком, техника находится на таджикской территории. Ситуация под контролем военных, обстановка на границе относительно спокойная", – заверили источники в силовых структурах.

История конфликта

Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

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