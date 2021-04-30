На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь стреляли: стороны договорились отвести войска

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь стреляли: стороны договорились отвести войска

В Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе утром 30 апреля вновь продолжилась перестрелка. Из приграничной Баткенской области удалось эвакуировать около 20 тысяч жителей Кыргызстана, при этом заявлялось, якобы граждане Таджикистана взяли в заложники главу местного сельсовета в поселке Интернационал и еще захватили несколько сел.

Об этом написало издание "Интерфакс", ссылаясь также на пресс-секретаря по области Дамиру Юсупову. Тогда как другие издания сообщают, что в пятницу стороны договорились отвести все войска.

Так, Юсупова заявила, что обстановка на границе остается напряженной, в Лейлекском районе была замечена военная техника, принадлежащая таджикским военнослужащим. Они якобы "проникли в дома кыргызских граждан в районе "Жилой дом", в селе Интернационал". Спикер добавила, что Лейлекский РОВД уже возбудил дело по статье "Преступления против мира".

Портал 24.kg со ссылкой на УВД Баткенской области уточнил, что стрельба велась продолжительное время – около часа. В ведомстве отметили, что среди раненых есть сотрудники правоохранительных органов. При этом информацию из соцсетей о захвате гражданами Таджикистана сел в Лейлекском районе не подтвердили и не опровергли.

Замглавы главы региона Маруфхан Тулаев сообщил, якобы 30 апреля таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел в Баткенском районе.

Лейлекский район Баткенской области Кыргызстана

"Минут 20 назад таджикские силовики обстреляли кыргызское село из гранатометов. Сейчас выясняем обстоятельства. 13,5 тыс. человек были эвакуированы из приграничных сел Лейлекского района, еще 7093 переселены в город Баткен из Баткенского района. Эвакуированным оказывают поддержку местные службы гражданской обороны, доставляется гуманитарная помощь", – сказал он.

О чем договорились стороны конфликта

Тем временем глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заверил, что переговоры об урегулировании конфликта продолжаются. По его словам, на нейтральной территории прошла встреча с представителями Таджикистана и стороны договорились отвести все войска от линии госграниц, передает kaktus.media.

"Мы – в Баткен, и они подальше. В ближайшие несколько дней мы обязательно решим проблемы госграниц, проведем демаркацию и делимитацию, сразу же установим проволоку", – заявил он.

Также отметил, что Таджикистан запросил коридор в Ворух и подключение электроэнергии в анклаве. Кроме того, таджикские пограничники должны были разблокировать дорогу и покинуть территорию Кыргызстана.

"Также обещаю, что все сожженные дома будут восстановлены с помощью государства или таджикской стороны. Я вам обещаю, что ни один метр стратегически важных земель не отдам. Но имейте в виду, что без обмена земель демаркации не будет", – заявил Ташиев.

Эскалация конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана

История конфликта

Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отводе военных.

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