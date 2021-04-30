На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь стреляли: стороны договорились отвести войска

В Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе утром 30 апреля вновь продолжилась перестрелка. Из приграничной Баткенской области удалось эвакуировать около 20 тысяч жителей Кыргызстана, при этом заявлялось, якобы граждане Таджикистана взяли в заложники главу местного сельсовета в поселке Интернационал и еще захватили несколько сел.

Об этом написало издание "Интерфакс", ссылаясь также на пресс-секретаря по области Дамиру Юсупову. Тогда как другие издания сообщают, что в пятницу стороны договорились отвести все войска.

Так, Юсупова заявила, что обстановка на границе остается напряженной, в Лейлекском районе была замечена военная техника, принадлежащая таджикским военнослужащим. Они якобы "проникли в дома кыргызских граждан в районе "Жилой дом", в селе Интернационал". Спикер добавила, что Лейлекский РОВД уже возбудил дело по статье "Преступления против мира".

Портал 24.kg со ссылкой на УВД Баткенской области уточнил, что стрельба велась продолжительное время – около часа. В ведомстве отметили, что среди раненых есть сотрудники правоохранительных органов. При этом информацию из соцсетей о захвате гражданами Таджикистана сел в Лейлекском районе не подтвердили и не опровергли.

Замглавы главы региона Маруфхан Тулаев сообщил, якобы 30 апреля таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел в Баткенском районе.

"Минут 20 назад таджикские силовики обстреляли кыргызское село из гранатометов. Сейчас выясняем обстоятельства. 13,5 тыс. человек были эвакуированы из приграничных сел Лейлекского района, еще 7093 переселены в город Баткен из Баткенского района. Эвакуированным оказывают поддержку местные службы гражданской обороны, доставляется гуманитарная помощь", – сказал он.

О чем договорились стороны конфликта

Тем временем глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заверил, что переговоры об урегулировании конфликта продолжаются. По его словам, на нейтральной территории прошла встреча с представителями Таджикистана и стороны договорились отвести все войска от линии госграниц, передает kaktus.media.

"Мы – в Баткен, и они подальше. В ближайшие несколько дней мы обязательно решим проблемы госграниц, проведем демаркацию и делимитацию, сразу же установим проволоку", – заявил он.

Также отметил, что Таджикистан запросил коридор в Ворух и подключение электроэнергии в анклаве. Кроме того, таджикские пограничники должны были разблокировать дорогу и покинуть территорию Кыргызстана.

"Также обещаю, что все сожженные дома будут восстановлены с помощью государства или таджикской стороны. Я вам обещаю, что ни один метр стратегически важных земель не отдам. Но имейте в виду, что без обмена земель демаркации не будет", – заявил Ташиев.

История конфликта

Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отводе военных.