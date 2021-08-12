Курорт в Испании накрыло метеоцунами, затоплены улицы, повреждены авто. Фото

На курорт Санта-Пола в Аликанте (Испания) в среду, 11 августа, обрушился метеоцунами. Из-за непогоды затопило улицы и пляжи, а также пострадали автомобили.

Погодное явление было вызвано резкими изменениями атмосферного давления, пишет Daily Mail. На каталонском испанском метеоцунами языке называется риссага (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Метеоцунами – это большие, похожие на цунами волны, вызванные серьезными изменениями атмосферного давления и быстро меняющимися погодными явлениями, такими как волна тепла.

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В результате инцидента уровень моря резко упал, а затем снова поднялся не менее чем на 80 сантиметров. На фотографиях из Испании виден пляж, покрытый белой пеной, а также воду, которая разлилась по набережной и машинам на близлежащих улицах. Метеоцунами также нанесло ущерб рыболовному флоту города, несколько лодок были разбиты.

В департамент климатологии Университета Аликанте рассказали, что это редкое явление чаще встречается на Балеарских островах, но уже случалось в Аликанте раньше. Однако в этот раз шторм был намного сильнее, чем обычно.

Ожидается, что из-за сильной жаркой погоды, которая надвигается из Сахары, в ближайшие дни температура воздуха в Испании поднимется до +47 градусов. Жару также прогнозируют в Португалии и Италии .

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