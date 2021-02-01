Кулеба впервые переговорил с главой Госдепа и заявил о начале "нового дня" в отношениях США и Украины

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и новый государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 февраля провели первый телефонный разговор.

Дипломаты подтвердили важность стратегического партнерства между странами. Об этом сообщил глава украинского МИД на странице в Twitter вечером понедельника.

"В наших отношениях начинается новый день", – написал Кулеба.

Отмечается, что стороны договорились сделать партнерство "более амбициозным". Кроме того, украинский министр поблагодарил США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

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Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в демократии в США после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

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