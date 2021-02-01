Кулеба впервые переговорил с главой Госдепа и заявил о начале "нового дня" в отношениях США и Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и новый государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 февраля провели первый телефонный разговор.
Дипломаты подтвердили важность стратегического партнерства между странами. Об этом сообщил глава украинского МИД на странице в Twitter вечером понедельника.
"В наших отношениях начинается новый день", – написал Кулеба.
Отмечается, что стороны договорились сделать партнерство "более амбициозным". Кроме того, украинский министр поблагодарил США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
Напомним:
Сенат утвердил давнего помощника президента Джо Байдена по внешней политике Блинкена на должности руководителя Госдепартамента Соединенных Штатов 26 января.
Ранее Блинкен рассказал о том, что его дед эмигрировал из Киева в Штаты, а отчим спасся от Холокоста благодаря американскому танкисту во время Второй мировой войны. Сам политик неоднократно бывал в столице Украины.
О том, что новый руководитель Госдепартамента США говорил об Украине и чего ожидать стране, читайте в материале по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в демократии в США после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.